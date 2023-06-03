İstanbul’da ilginç kavga! Trafikte birbirine girdiler: Silecekle saldırdı

Eyüpsultan'da iki sürücü yol verme yüzünden sokak ortasında birbirine girdi. Sürücülerden biri eline aldığı silecekle diğerine saldırınca ortalık karıştı.

Beşiktaş'ta ise minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü yine yol verme nedeniyle cadde ortasında kavgaya tutuştu. Yaşananlar kameralara yansıdı.