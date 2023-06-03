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Rampada kayan kamyon devrildi! Kaldırımdaki kadın yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2023 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
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Rampada kayan kamyon devrildi! Kaldırımdaki kadın yaralandı

İstanbul Bayrampaşa'da rampadan kayarak kaldırıma çıkan kamyon bir kadına çarparak devrildi. Kazada kadın yaralanırken, araç şoförü ise gözaltına alındı.

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