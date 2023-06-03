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2023 yılı yangın sezonu hazırlıkları tamamlandı: Uçaklar göreve hazır

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2023
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2023 yılı yangın sezonu hazırlıkları tamamlandı: Uçaklar göreve hazır

Türkiye'de 1 milyon 177 bin hektar orman alanıyla ilk sırada yer alan Antalya'da, 2023 yılı yangın sezonu hazırlıkları tamamlandı. Orman Genel Müdürlüğü'nce orman yangınlarına müdahale için alınan yangın uçakları, helikopterler ve diğer araçlarla birlikte tüm ekipler, Antalya Bölge Müdürlüğü bünyesinde görevlerine başladı.

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