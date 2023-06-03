Haziran geldi yaz gelmiyor! Meteoroloji'den 30 il için sarı kodlu uyarı: Yağmur ve dolu alarmı | 5 günlük hava durumu
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeye göre; hafta sonu ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yayınlanan son raporda; 30 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Yağışın kuvvetli olduğu bölgelerde ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 30 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Ankara ve İzmir valilikleri kuvvetli sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.
YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
Haziran ayına giriş yapmamıza rağmen Türkiye'de yağışlı havanın etkisi devam ediyor.
Son hava durumu tahmin raporuna göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya hariç Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
30 İL İÇİN 'SARI KODLU' UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ülkenin batı ve orta kesimindeki 30 şehrimize sarı kodlu uyarı geldi, gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.
Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Sarı alarm verilen iller şöyle sıralandı:
Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Düzce, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Uşak, Yalova, Zonguldak
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması beklenmektedir.
ANKARA VE İZMİR'DE SU BASKINI TEHLİKESİ
Ankara Valiliği'nden vatandaşlara şu uyarı yapıldı:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre 3 Haziran 2023 Cumartesi günü ilimiz genelinde gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde devam etmekte olan gök gürültülü sağanak yağışların 03.06.2023 Cumartesi günü İzmir'in Kemalpaşa, Tire, Torbalı, Bayındır, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.
23 HAZİRAN 2023 İL İL HAVA DURUMU
Meteoroloji'nin yayınladığı rapor göre; bazı illerimizde bugün beklenen hava sıcaklıklıkları şu şekilde:
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