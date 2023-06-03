Haziran geldi yaz gelmiyor! Meteoroloji’den 30 il için sarı kodlu uyarı: Yağmur ve dolu alarmı | 5 günlük hava durumu

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde devam etmekte olan gök gürültülü sağanak yağışların 03.06.2023 Cumartesi günü İzmir'in Kemalpaşa, Tire, Torbalı, Bayındır, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.