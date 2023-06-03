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Çanakkale Troya Tüneli'nde korkunç kaza: 1 ölü, 4 ağır yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2023
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Çanakkale Troya Tüneli’nde korkunç kaza: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Troya Tüneli'nde korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

Hacı Mehmet Türk idaresinde otomobil, Troya Tüneli'nde Emre Budak'ın kullandığı kamyona arkadan çarptı.

Yaşanan kazada otomobil içerisinde bulunan Şenay Şentürk (20) ambulansla kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

ÇANAKKALE'DE FECİ KAZA!

Otomobil içerisinde bulunan sürücü Hacı Mehmet Türk, Sevgi Türk, Fadime Şentürk, Halit Türk yaralanarak ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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