SAS Holding vurgununda flaş gelişme! İntihar ve cinayet sonrası ortaya çıkmıştı: 50 şüpheli gözaltında
İstanbul'da SAS Holding ve bağlı şirketler aracılığı ile kurulan saadet zincirine üye kazandırdığı ve bu sistem aracılığı ile yaklaşık 58 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edilen kişilere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar kapsamında 50 şüpheli gözalına alındı. SAS Holding'in sahibi Süleyman Aydın intihar etmiş ve eski eşi Sibel Koçan ise öldürülmüştü.
İstanbul'da SAS Holding ve bağlı şirketler aracılığı ile kurulan saadet zincirine üye kazandıran ve piramit satış sistemiyle yaklaşık 58 milyon 500 lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleyman Aydın ve eski eşi Sibel Koçan tarafından kurulan SAS Holding tarafından çok sayıda kişinin mağdur edilmesi üzerine şirketle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.
Yapılan çalışmalarda MASAK tarafından hazırlanan raporlara göre şirketin, Tüketici Korunması Kanunu kapsamında yasaklanan 'piramit satış sistemi' ile üst kademedeki kişilere çok para kazandırdığı, sisteme en çok üye kazandıran kişilere ödül törenleri düzenlenerek lüks araçlar verildiği bu sayede sistemin her geçen gün büyüdüğü belirlendi.
Saadet zinciri haline gelen sistemin, şirketin sahipleri Süleyman Aydın'ın intihar etmesi eski eşi Sibel Koçak'ın ise gasp edilerek öldürülmesiyle tıkandığını tespit eden ekipler, sisteme üye kazandıran ve 2021 yılı itibariyle yaklaşık 58 milyon 500 bin (güncel kur farkıyla 143 milyon) haksız kazanç sağlayan şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.
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