SAS Holding vurgununda flaş gelişme! İntihar ve cinayet sonrası ortaya çıkmıştı: 50 şüpheli gözaltında

Saadet zinciri haline gelen sistemin, şirketin sahipleri Süleyman Aydın'ın intihar etmesi eski eşi Sibel Koçak'ın ise gasp edilerek öldürülmesiyle tıkandığını tespit eden ekipler, sisteme üye kazandıran ve 2021 yılı itibariyle yaklaşık 58 milyon 500 bin (güncel kur farkıyla 143 milyon) haksız kazanç sağlayan şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.