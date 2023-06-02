Canlarını hiçe sayarak ağır hasarlı binalara giriyorlar! Yer: Kahramanmaraş





İsmini vermek istemeyen vatandaşlardan biri, "Eşya taşımak çok riskli bu kadar can gitti burada ama insanlar hala mal derdinde. Binalar ağır hasar almış insanlar hala içinden eşya çıkarmaya çalışıyor. Bir yıkılsa içinde hayatını kaybetse 10 kuruşluk eşyalar için canlarından olacaklar. Görevlilerin gelip müdahale etmesini beklerim" dedi.

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