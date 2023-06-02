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Çanakkale'de göçmen operasyonu: 31 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.06.2023 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023
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Çanakkale’de göçmen operasyonu: 31 kişi yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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