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Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonu: 3 şüpheli gözaltında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.06.2023
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Kırklareli’nde kaçakçılık operasyonu: 3 şüpheli gözaltında

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 48 bin 300 makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin jandarmada işlemleri sürüyor.

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