Dev gemiler İstanbul'a demirledi! Görenler bir daha bakıyor: Yüzen şehir...
Yaz aylarının gelmesiyle beraber cruise gemileri rotalarını yeniden İstanbul'a çevirdi. Galataport'a gemileyen iki dev gemi büyüklüğü ile görenlerin dikkatini çekerken, binlerce yolcu taşıma kapasitesi bulunuyor.
Yaz sezonunun gelmesi ile birlikte cruise gemileri rotalarını İstanbul'a çevirdi. Galataport'a demirleyen iki dev gemi, büyüklüğüyle görenlerin dikkatini çekti.
Türkiye'nin turizmde dünyaya açılan kapıları kruvaziyer limanları yaz sezonunun gelmesiyle birlikte hareketlenmeye başladı. İstanbul Galataport'a demirleyen MSC Splendida ve MS Europa2 isimli 2 dev gemi, boyutlarıyla yüzen şehirleri andırıyor.
Havadan görüntülenen dev gemilerin, aynı kareye giren birçok apartmandan daha yüksek olduğu görülüyor. 333 metre uzunluğa, 33 metre genişliğe ve 66 metre yükseklikte olan MSC Splendida, 3 bin 900 yolcu kapasitesine sahip ve dev gemide bin 300 mürettebat hizmet veriyor.
MS Europa2 ise 225 metre uzunluğa, 26 metre yüksekliğe ve 30 metre genişliğe sahip. Sinemaları, tiyatro salonlarını, farklı restoranları yüzme havuzları, tenis kortları bulunan dev gemilerde bir çok sosyal aktivite yapma imkanı bulunabiliyor.
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