Dev gemiler İstanbul’a demirledi! Görenler bir daha bakıyor: Yüzen şehir...

Havadan görüntülenen dev gemilerin, aynı kareye giren birçok apartmandan daha yüksek olduğu görülüyor. 333 metre uzunluğa, 33 metre genişliğe ve 66 metre yükseklikte olan MSC Splendida, 3 bin 900 yolcu kapasitesine sahip ve dev gemide bin 300 mürettebat hizmet veriyor.