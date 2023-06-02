İYİ Parti binasına isabet eden kurşuna 9 ay ceza





Erdem hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talepname hazırlanarak Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Hazırlanan talepnamede 30 Mart günü İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasının kurşunlandığına yönelik kolluk bildirimi üzerine soruşturmaya başlanıldığı ifade edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası parti binasında kafeterya olarak kullanılan girişi bölümünün ön camında 1 adet ve binanın 4. katında 1 adet olmak üzere toplam 2 adet mermi deliğinin tespit edildiği talepnamede belirtildi. Öte yandan atışın yapıldığı bildirilen alanda yapılan incelemede bir inşaat şantiyesinin yanında bulunan yeşil alanda 2 adet mermi kovanının bulunduğu da kaydedildi.



Erdem'in 31 Mart tarihinde kolluğa giderek teslim olması sonrası gözaltına alındığı ve tabancanın sanık adına 'mesken bulundurmalı' ruhsatının olduğu da talepnamede ifade edildi.