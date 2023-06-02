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Bayraktar TB2 İHA orman yangınlarıyla mücadeleye hazır

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.06.2023
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Bayraktar TB2 İHA orman yangınlarıyla mücadeleye hazır

Türkiye'nin terörle mücadele alanında elini güçlendiren Bayraktar TB2 İHA, yaz aylarının gelmesiyle birlikte çıkabilecek orman yangını tehlikesine karşı Zafer Havalimanı'na konuşlandırıldı.

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