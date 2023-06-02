İstanbul'da tehlikeli yolculuk! Benzini biten motosikleti ayağıyla itti
Küçükçekmece İkitelli'de bir motosiklet sürücüsü benzini biten başka bir motosikleti benzin istasyonuna kadar ayağıyla itti. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücülerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Olay dün öğle saatlerinde İkitelli Olimpiyat stadı yolu üzerinde meydana geldi. Görenleri şaşkına çeviren olayda motosiklet sürücüsü benzini biten başka bir motosikleti ayağıyla iterek benzin istasyonuna kadar götürmeye çalıştı.
Vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden yolculuk yapan şahıslar hem kendilerini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Yaşanan olay başka bir sürücü tarafından ise cep telefonu ile kaydedildi. Bir süre devam eden yolculuk esnasında motosiklet sürücüsünün sol tarafından geçen diğer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda eliyle işaret yaparak uyarması dikkat çekti.
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