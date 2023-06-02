İstanbul’da tehlikeli yolculuk! Benzini biten motosikleti ayağıyla itti

Vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden yolculuk yapan şahıslar hem kendilerini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Yaşanan olay başka bir sürücü tarafından ise cep telefonu ile kaydedildi. Bir süre devam eden yolculuk esnasında motosiklet sürücüsünün sol tarafından geçen diğer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda eliyle işaret yaparak uyarması dikkat çekti.

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