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Gümüşhane’den Başkan Erdoğan’a rekor oy: Resi'imiz başımızın tacıdır

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.06.2023 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023
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Gümüşhane’den Başkan Erdoğan’a rekor oy: Resi’imiz başımızın tacıdır

28 Mayıs seçimlerinde Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Gümüşhane’de rekor oy çıktı. Köse, Kürtün ve Kelkit ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, “Cumhurbaşkanı’mız dünyaya meydan okuduğu için her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz” dedi.

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Karadeniz'de en büyük desteği veren illerden biri de Gümüşhane oldu. Gümüşhane'nin Köse, Kürtün ve Kelkit ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, "Dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz. Ülkemizi nereden nereye getirdi. Ona desteğimiz hiç bitmeyecek. Reis'imiz başımızın tacıdır" dedi. Gümüşhane'de Köse, Kürtün ve Kelkit, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı ilçeler arasında yer aldı. Köse ilçesi 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüzde 87.17 oranında oy verirken, 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde yüzde 90.23 oranında oy verdi. Kürtün ilçesinde oy oranı 80.27'den 84.88'e yükselirken, Kelkit'te ise 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 80.47 olan oy oranı ikinci turda yüzde 83.61'e yükseldi.

"DÜNYA LİDERİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ"

Sabah'ın haberine göre, AK Parti Köse İlçe Başkanı Şinasi Kahraman, "Devletimizin bekası için, yaptığı hizmetler için Cumhurbaşkanı'mıza Gümüşhane'nin ilçeleri arasında yüzde 90 üzerinde en yüksek ve rekor oyu vererek destek olduk" dedi.

Leyla Nur Ediz isimli vatandaş ise, "Dünya liderimiz Erdoğan'ı çok seviyoruz. Ülkemizi nereden nereye getirdi. Ona desteğimiz hiç bitmeyecek. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.

Kürtün ilçesinde yaşayan Metin Yılmaz da, "Cumhurbaşkanımız her zaman ülkemizin istikrarı için dik durmuştur. 60 yaşındayım, 20 yıldır Tayyip Erdoğan sayesinde ülkemizde yapılan yatırımları gördüğüm için Allah'ıma şükürler olsun" dedi.

Kelkit'te yaşayan Sare Özdemir, "Başkanımızın icraatı saymakla bitmez. Bir gurbetçi olarak dünyaya bakış açımızı değiştirdi. Onunla gurur duruyoruz" diye konuştu.

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