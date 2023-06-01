Gümüşhane’den Başkan Erdoğan’a rekor oy: Resi’imiz başımızın tacıdır

Leyla Nur Ediz isimli vatandaş ise, "Dünya liderimiz Erdoğan'ı çok seviyoruz. Ülkemizi nereden nereye getirdi. Ona desteğimiz hiç bitmeyecek. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.

Kürtün ilçesinde yaşayan Metin Yılmaz da, "Cumhurbaşkanımız her zaman ülkemizin istikrarı için dik durmuştur. 60 yaşındayım, 20 yıldır Tayyip Erdoğan sayesinde ülkemizde yapılan yatırımları gördüğüm için Allah'ıma şükürler olsun" dedi.

Kelkit'te yaşayan Sare Özdemir, "Başkanımızın icraatı saymakla bitmez. Bir gurbetçi olarak dünyaya bakış açımızı değiştirdi. Onunla gurur duruyoruz" diye konuştu.