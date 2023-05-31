Gaziantep’te feci kaza: 1 kişi yanarak can verdi 9 kişi yaralı

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede 1 kişinin otomobil içinde yanarak hayatını kaybettiğini tespit etti. 9 yaralı ise çevre hastanelere sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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