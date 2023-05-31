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Samsun'da kan donduran olay! Husumetlisini silahla vurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.05.2023
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Samsun’da kan donduran olay! Husumetlisini silahla vurdu

Samsun'da bir şahıs arasında husumet bulunan kişiye silahıyla 3 el ateş etti. Başından ve göğsünden vurulan adam ağır yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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