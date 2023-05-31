La Casa de Papel İstanbul! Çay içerken soygun planı yaptı

Çatıdan bankaya girmek için bir kapak daha gören adam onu da rahatlıkla kaldırıp beline halat bağladı ve bankanın mutfağına iniş yaptı. Alarm çalmaya başladı. Malzemelerini bankada bırakıp tekrar çatı katına çıkıp saklansa da polise yakalandı.

"ZATEN PARA DA ÇALAMADIM"

Birçok suçtan sabıkalı Ali Y. tutuklandı. İfadesinde, "Çay içerken bu planı yaptım. Çatıdaki kapaklarda kilit yoktu. Kolaylıkla bankanın mutfağına indim. Alarm çalınca panikleyip tekrar çatıya çıktım.