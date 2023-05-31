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Bursa'da şampiyonluk kutlamasında akılalmaz olay! Öfkeli sürücü dehşeti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.05.2023 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
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Bursa’da şampiyonluk kutlamasında akılalmaz olay! Öfkeli sürücü dehşeti

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü mağlup eden Galatasaray bir kez daha tarih yazarak 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Bu sevindirici haber sonrası sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar sokaklara döküldü. Bursa'nın İnegöl ilçesinde ise inanılmaz bir olay meydana geldi. Öfkeli sürücü otomobilini, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan vatandaşların üzerine sürdü; 2 kişi yaralandı.

Bursa'da yaşanan olay Osmaniye Mahallesi Altay caddesi üzerinde meydana geldi. 20 PH 504 plakalı otomobilin öfkeli sürücüsü Yusuf Y. cadde üzerinde yaya olarak şampiyonluk kutlayan Galatasaray taraftarların üzerine sürdü.

Hızlı manevralar yapan sürücü aracıyla, taraftarlardan Nehir Ezgi V. ve Samet E.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 genç, yaralandı. Öfkeli sürücü hızla olay yerinden kaçtı.

Yaralanan gençler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaçan sürücü olayın ardından polise teslim oldu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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