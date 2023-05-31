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Haziran ayı yağmurla başlıyor! Meteoroloji'den çok sayıda ile son dakika uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.05.2023 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
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Haziran ayı yağmurla başlıyor! Meteoroloji’den çok sayıda ile son dakika uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda yurt genelinde sıcaklıkların artmasına rağmen şiddetli sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Yapılan açıklamada vatandaşlar olası olumsuzluklara yönelik de uyarıldı. İşte İstanbul Ankara ve İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük haritalı paylaşıma göre yurt genelinde sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken, çok sayıda bölgeye uyarı yapıldı.

ÇOK SAYIDA İLİ ETKİSİ ALTINA ALACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun iç ve batı kesimlerinde yarın (Perşembe) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar), İç Anadolu'nun kuzeyi (Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Sivas illeri ile Konya, Aksaray, Nevşehir ve Kayseri'nin kuzeyi) ile Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ANKARA VALİLİĞİ UYARDI

Ankara Valiliği, kent genelinde yarından itibaren etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; yarın (perşembe) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, ilimiz ve çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

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