İstanbul'da sokak ortasında dehşet anları! Yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü
Dehşete düşüren olay dün gece saatlerinde İstanbul’da meydana geldi. İki sürücü arasında yol verme sebebiyle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişinin yaralandığı kavga anlarını çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Otomobillerden inen sürücüler ve yanlarında bulunan kişiler sokak ortasında kavga etmeye başladı.
Olayda bir kişi silah çıkartarak ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bir kişinin yaralandığı kavga anlarını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde kalabalık grubun kavga ettiği, ardından silahların patladığı ve bir kişinin yerde yaralı olarak yattığı anlar yer alıyor.
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