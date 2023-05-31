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İstanbul'da sokak ortasında dehşet anları! Yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.05.2023 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
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İstanbul’da sokak ortasında dehşet anları! Yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü

Dehşete düşüren olay dün gece saatlerinde İstanbul’da meydana geldi. İki sürücü arasında yol verme sebebiyle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişinin yaralandığı kavga anlarını çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde dün gece saatlerinde iddiaya göre kullandığı araçla ters yönden gelen bir sürücü ile seyir halindeki diğer sürücü arasında yol verme tartışması çıktı.

Otomobillerden inen sürücüler ve yanlarında bulunan kişiler sokak ortasında kavga etmeye başladı.

Olayda bir kişi silah çıkartarak ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir kişinin yaralandığı kavga anlarını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde kalabalık grubun kavga ettiği, ardından silahların patladığı ve bir kişinin yerde yaralı olarak yattığı anlar yer alıyor.

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