Restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi'ne son gün ilgi yoğundu! Vatandaşlar saatlerce sıra bekledi...
Restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi, ziyarete açıldı. Bugün, ücretsiz ziyaretin son gününde tarihi bir kalabalık yaşandı. Vatandaş 2 saat sıra bekledikten sonra Boğaz'ın incisine ulaştı. Ziyaretçi Aydın, "10 dakika sonra tam 2 saattir bekliyor olacağım. Daha önce hiç gelmemiştim, yenilenince yeni halini görmeye geldim" dedi.
İstanbul'un simgesi Kız Kulesi, 3 yıllık restorasyon çalışmalarının ardından 11 Mayıs'ta ziyarete açıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, yapıya ulaşım ve ziyaretlerin 1 Haziran'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı.
SAATLERCE BEKLEDİLER
Kuyrukta bekleyenlerden Dilek Yeşilyurt, "Yaklaşık 1 buçuk saattir sırada bekliyorum. Bugün son gün diye geldik, seçimde görevim vardı aslında niyetimiz o gün gitmekti ama bugün oğlum için de okuldan izin alıp geldim. Bugünü değerlendirmek istedim. İlk defa görmek nasip olacak, restorasyon yapılmış halini merak ettim" ifadesini kullandı.
Ziyaretçi Mustafa Aydın, "10 dakika sonra tam 2 saattir bekliyor olacağım. Daha önce hiç gelmemiştim, yenilenince yeni halini görmeye geldim. Eski hali de güzeldi ama, yeni hali de, geceleri ışık gösterileri oluyor. Değişim de şart tabi ki. Bakalım, merak ediyoruz, umarım görebiliriz, 16.00'da kapanacağı söyleniyor" diye konuştu.
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