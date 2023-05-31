Restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi’ne son gün ilgi yoğundu! Vatandaşlar saatlerce sıra bekledi...

Ziyaretçi Mustafa Aydın, "10 dakika sonra tam 2 saattir bekliyor olacağım. Daha önce hiç gelmemiştim, yenilenince yeni halini görmeye geldim. Eski hali de güzeldi ama, yeni hali de, geceleri ışık gösterileri oluyor. Değişim de şart tabi ki. Bakalım, merak ediyoruz, umarım görebiliriz, 16.00'da kapanacağı söyleniyor" diye konuştu.

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