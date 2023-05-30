Kayseri'de rezalet görüntü! Küçük kızı alkol masasında oynattılar Valilik ve Bakanlık harekete geçti
Kayseri'de küçük yaşta bir kız çocuğunun düğünde alkol masası üzerine çıkarılarak oynatılması ve bu anların görüntülerinin çekilmesiyle ilgili olarak harekete geçildi.
Kayseri'de yaşı küçük kız çocuğunun bir düğünde alkol masası üzerine çıkartarak oynatan ve çektikleri görüntüleri de sosyal medyada paylaşan şahıslar hakkında işlem başlatıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Edinilen bilgi ve iddiaya göre, geçtiğimiz 27 Mayıs'ta bir düğünde yaşı küçük bir kız çocuğu alkol masasında oynatıldı.
O anlara ait olan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Kayseri Valiliği harekete geçti.
Olayla ilgili işlem başlatılırken, yapılan açıklamada, "27.05.2023 günü yapılan sosyal medya paylaşımında yaşı küçük bir kız çocuğunun alkol alınan bir masa üzerine çıkarılıp oynatıldığı görülmüştür. Emniyet birimlerimizce derhal başlatılan tahkikat ile sorumlular tespit edilerek gerekli işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" denildi.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da skandal görüntüyle ilgili açıklama yaptı. "Kayseri İl Müdürlüğümüz aracılığıyla emniyet ve jandarma birimleri konudan haberdar edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda düğün sahibinin cezaevinde bulunduğu, paylaşımı yaptığı tespit edilen Tiktok kullanıcısının B.Ç. olduğu anlaşılmıştır. Şahıs, kolluk kuvvetleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış olup hakkındaki adli ve idari tahkikat sürmektedir" ifadesini kullandı.
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