28 Şubat zihniyeti yine sahnede! Doktor Özgün Kaleoğlu başörtülüleri hedef aldı: Skandal paylaşıma soruşturma
Asistan doktor Özgün Kaleoğlu, geçtiğimiz günlerde başörtülü kadınları hedef almıştı. Kaleoğlu, yaptığı çirkin paylaşımda sandalyede oturan 2 kadının fotoğrafını paylaşarak, "Kusura bakmayın ama benim etrafımda görmek istediğim bu, mesela bu temiz yüzler, bu kılık kıyafet. Her gün muayene ettiğim peçeli teyzelerden illallah ettim ve bugün her şeyden de nefret ettim." ifadesini kullandı. Bunun üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü hakkında inceleme başlattı.
Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Asistan Doktor olarak görev yapan Özgün Kaleoğlu'nun seçim sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki topladı.
SKANDAL İFADELER: "PEÇELİ TEYZELERDEN İLLALLAH ETTİM"
İddialara göre Kaleoğlu, yaptığı paylaşımda sandalyede oturan 2 kadının fotoğrafını paylaşarak, "Kusura bakmayın ama benim etrafımda görmek istediğim bu, mesela bu temiz yüzler, bu kılık kıyafet. Her gün muayene ettiğim peçeli teyzelerden illallah ettim ve bugün her şeyden de nefret ettim.
Kutuplaşmaksa ben de kutuplaştım artık tahammülsüzüm size. Görüşüm aynı olmadığı insanlarla lüzum olmadığı sürece muhatap olmak istemiyorum artık ve burada da takipten çıkıyorum. Yeterince etrafımda var burada görmeyeyim bari" ifadelerini yazdı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Bu paylaşımın sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyürken, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de inceleme başlattı.
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