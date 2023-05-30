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Çanakkale açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.05.2023
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Çanakkale açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'de Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 48 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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