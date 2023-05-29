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Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.05.2023 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023
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Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var...

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda yaşanan zincirleme kaza sonrası 2 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edilirken kaza nedeniyle Gaziantep-Adana istikametinde ulaşım sağlanamıyor. İşte detaylar...

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

ZİNCİRLEME KAZA SONRASI 2 ÖLÜ ÇOK SAYIDA YARALI

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Nurdağı ilçesi yakınlarında, minibüs, tır, kamyon, otomobil gibi çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

GAZİANTEP-ADANA ARASI ULAŞIM DURDU

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Adana istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

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