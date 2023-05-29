Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var...

ZİNCİRLEME KAZA SONRASI 2 ÖLÜ ÇOK SAYIDA YARALI

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Nurdağı ilçesi yakınlarında, minibüs, tır, kamyon, otomobil gibi çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.