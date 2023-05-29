Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var...
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda yaşanan zincirleme kaza sonrası 2 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edilirken kaza nedeniyle Gaziantep-Adana istikametinde ulaşım sağlanamıyor. İşte detaylar...
ZİNCİRLEME KAZA SONRASI 2 ÖLÜ ÇOK SAYIDA YARALI
TAG Otoyolu'nun Gaziantep Nurdağı ilçesi yakınlarında, minibüs, tır, kamyon, otomobil gibi çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
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