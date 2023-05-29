Hatay'da freni patlayan kamyon dehşet saçtı! 3 araca çarptı 13 kişi yaralandı
Son dakika haberi | Hatay'da freni patlayan bir kamyon zincirleme kazaya neden oldu. Kazada ışıklarda bekleyen 3 araca çarpan kamyon ardından direğe vurarak durabildi. 13 kişi yaralandı.
Hatay'da freni patlayan kamyon zincirleme kazaya neden oldu, 13 kişi yaralandı. Kaza, Belen ilçesi ile İskenderun ilçesini bağlayan İbrahim Karaoğlanoğlu caddesinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre Saman yüklü 38 EF 389 plakalı kamyonun freni patladı ve trafik ışıklarında bekleyen 3 araca çarpıp direğe vurarak durdu. Kazada 13 kişi yaralandı.
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