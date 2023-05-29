Son dakika | Meteorolojiden çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı! İzmir Ankara Eskişehir Konya Antalya...

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğünden tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, halen devam eden yağışların, bu akşam saatlerinden yarın salı günü akşam saatlerine kadar Antalya çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

1 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE