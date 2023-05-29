Son dakika | Meteorolojiden çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı! İzmir Ankara Eskişehir Konya Antalya...
Son dakika... Meteoroloji, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de yarın (30 Mayıs) için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Ayrıca Antalya ve çevresi için de şiddetli yağmur alarmı verdi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yağış (30 Mayıs) öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Denizli, Ankara, Konya, Çankırı, Eskişehir'in doğusu, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Sinop'un iç kesimlerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacak.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
30 MAYIS 2023 SALI
ANTALYA VE ÇEVRESİ İÇİN KUVVETLİ YAĞMUR UYARISI
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Antalya ve çevresinde yarın (30 Mayıs) akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen şiddetli yağmurlara karşı uyardı.
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Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğünden tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, halen devam eden yağışların, bu akşam saatlerinden yarın salı günü akşam saatlerine kadar Antalya çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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