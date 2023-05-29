Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş TCG Anadolu gemisini ziyaret etti
YAŞAM AA
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye'nin en büyük yerli ve milli askeri gemisi TCG Anadolu'yu İstanbul'da ziyaret etti.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü dolayısıyla kente gelen Erbaş, Türk donanmasının hizmetine 10 Nisan'da giren TCG Anadolu'yu gezdi.
İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü dolayısıyla kente gelen Erbaş, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrine yaptığı ziyaretin ardından Sarayburnu Limanı'nda demirleyen TCG Anadolu gemisine geçti.
Burada incelemelerde bulunan Erbaş, yetkililerden bilgi aldı.
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