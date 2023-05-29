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Sakarya'da feci kaza: Seçmenleri taşıyan otobüs tıra çarptı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 29.05.2023
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Sakarya’da feci kaza: Seçmenleri taşıyan otobüs tıra çarptı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, İstanbul'dan Ordu'ya AK Parti seçmenlerini götüren otobüsün, dönüş yolunda tıra çarpması sonucu 22 kişi yaralandı.

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