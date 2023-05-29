Burdur’da 3 çocuk annesi eşini öldürüp kendini ihbar etti

İsmail Işık vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle yerde hareketsiz kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Ayşe Işık, eşini vurduğunu söyleyerek, ambulans istedi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İsmail Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.