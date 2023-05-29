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Burdur’da 3 çocuk annesi eşini öldürüp kendini ihbar etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.05.2023
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Burdur’da 3 çocuk annesi eşini öldürüp kendini ihbar etti

Burdur'da çıkan tartışmada eşi İsmail Işık'ı av tüfeğiyle vurup öldüren Ayşe Işık, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, kendini ihbar etti. 28 yaşındaki 3 çocuk annesi Ayşe Işık, jandarma ekipleri tarafından Hacılar Jandarma Karakolu'na götürüldü. Işık’ın daha sonra sevk edildiği adliyede çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.

Burdur merkez Düğer köyünde oturan 10 yıllık evli, 3 çocuklu Ayşe- İsmail Işık çifti, sabah saatlerinde tartışmaya başladı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında Ayşe Işık, evde bulunan 'çift kırma' tabir edilen av tüfeğiyle eşine ateş etti.

İsmail Işık vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle yerde hareketsiz kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Ayşe Işık, eşini vurduğunu söyleyerek, ambulans istedi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İsmail Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Işık'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Ayşe Işık ise jandarma ekipleri tarafından Hacılar Jandarma Karakolu'na götürüldü.

Jandarma ekipleri köyde güvenlik tedbiri aldı.

Işık daha sonra sevk edildiği adliyede çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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