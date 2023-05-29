Antalya'da 5 katlı binada çıkan yangında can pazarı!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 katlı binanın zemin katında başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı sararken, binadan kurtarılan 13 kişi dumandan etkilendikleri için ambulanslarla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangını gören bir vatandaş, alevlerin bir anda parladığını, itfaiyenin müdahalesi sayesinde can kaybının yaşanmadığını söyledi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 katlı binanın zemin katında başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı sararken, binanın üst katlarında mahsur kalan 13 kişi en üst kata sığındı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde mahsur kalan, aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 13 kişi itfaiye ve polis ekipleri tarafından binadan çıkarıldı.
Yanan binada mahsur kalanların yakınları olay yerinde gözyaşı dökerken, mahsur kalanların tamamının kurtarılmasının ardından gözyaşları sevinç gözyaşına döndü. Binadan kurtarılan 13 kişi dumandan etkilendikleri için ambulanslarla Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
YANGINDA CAN PAZARI!
Yangın dün gece saatlerinde Aşağı Pazarcı Mahallesi 1059 Sokak, numara 38 adresinde bulunan 5 katlı binanın zemin katından başlayarak kısa sürede tüm binayı sardı. Binanın zemin katındaki döşeme atölyesinde bulunan sünger ve kumaşlar yangının büyümesine neden olurken, atölye içerisindeki motosikletin deposunun da patladığı bildirildi.
Yangının tüm binayı sarmasıyla birlikte çevre binalardan hortumla yangına müdahale edilmeye çalışılırken, itfaiyenin gelmesiyle birlikte yangın kontrol altına alınabildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, binada bulunanların mahsur kaldıkları üst katlara ulaşarak başlarındaki maskeleri mahsur kalan vatandaşlara takmak suretiyle aşağı indirdiler.
Yanan binadan en son çıkan kişi olan Mustafa Deniz, yangının bir anda büyüdüğünü, tam ümitlerini kestikleri anda itfaiye ekiplerinin geldiğini, zamanında yetişmemeleri durumunda binada bulunanların kurtulma şansının olmadığını anlattı. Yangını ilk görenler arasındaki bir vatandaş, alevlerin bir anda parladığını, itfaiyenin müdahalesi sayesinde can kaybının yaşanmadığını söyledi.
Yangının söndürülmesinin ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekibi tarafından incelemelerde bulunuldu.
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