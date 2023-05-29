Mersin’de 14 yaşındaki çocuğun feci sonu! Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler, kanaldaki cesedi kıyıya çıkardı. Çevrede araştırma yapan polis, gencin kıyafet ve eşyalarını kanalın kenarında buldu. Serinlemek için sulama kanalına girerek boğulduğu değerlendirilen Tolgahan Özgür'ün cansız bedeni otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.