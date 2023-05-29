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Mersin’de 14 yaşındaki çocuğun feci sonu! Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.05.2023 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023
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Mersin’de 14 yaşındaki çocuğun feci sonu! Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren çocuk boğuldu. 14 yaşındaki Tolgahan Özgür’ün cansız bedeni otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'de yaşanan olay, ilçeye bağlı Heleke Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tolgahan Özgür, 2 arkadaşıyla 7 kilometre uzaklıkta bulunan Heleke Mahallesi'ne gitti. Burada geçmekte olan sulama kanalına girip serinlemek isteyen çocuklardan Tolgahan Özgür'ün suda kaybolduğu iddia edildi.

Bir süre sonra su yüzüne çıkan Tolgahan Özgür cansız bedeninin sürüklendiği görüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler, kanaldaki cesedi kıyıya çıkardı. Çevrede araştırma yapan polis, gencin kıyafet ve eşyalarını kanalın kenarında buldu. Serinlemek için sulama kanalına girerek boğulduğu değerlendirilen Tolgahan Özgür'ün cansız bedeni otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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