Bugün hastane, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 29 Mayıs İstanbul’un Fethi resmi tatil mi?

28 Mayıs günü yapılacak olan 2.tur seçimin ardından okulların tatil olması hakkında yapılan açıklama ise şöyle oldu: "Seçimden sonra okullarımızı eğitim-öğretime hazırlamak için 29 Mayıs'ta okullarımız tatil olacak."

Buna göre süreç içerisinde hastaneler hizmet vermeye devam edecek.