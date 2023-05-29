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Bugün hastane, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatil mi?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2023
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Bugün hastane, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 29 Mayıs İstanbul’un Fethi resmi tatil mi?

İstanbul'un fethi sebebiyle vatandaşlar bugünün herhangi bir şekilde resmi tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Hem İstanbul'da hem de tüm Türkiye'de coşkuyla karşılanan, bir çağı açıp bir çağı kapatan İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümü 29 Mayıs Pazartesi kutlanıyor. Peki bugün hastane, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatil mi?

İstanbul'un fethi sebebiyle vatandaşlar bugünün herhangi bir şekilde resmi tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Hem İstanbul'da hem de tüm Türkiye'de coşkuyla karşılanan, bir çağı açıp bir çağı kapatan İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümü 29 Mayıs Pazartesi kutlanıyor. Peki bugün hastane, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatil mi?

29 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da toplu taşıma İstanbul'un Fethi dolayısıyla 29 Mayıs'ta ücretsiz olacak. Marmaray da fetih gününde ücretsiz olarak İstanbullulara hizmet verecek.

29 Mayıs Pazartesi günü herhangi bir tatil olmaması nedeniyle sağlık ocakları olağan şekilde hizmet vermeye devam edecektir.

Buna göre sağlık ocakları 29 Mayıs Pazartesi günü açık olacaktır.

28 Mayıs günü yapılacak olan 2.tur seçimin ardından okulların tatil olması hakkında yapılan açıklama ise şöyle oldu: "Seçimden sonra okullarımızı eğitim-öğretime hazırlamak için 29 Mayıs'ta okullarımız tatil olacak."

Buna göre süreç içerisinde hastaneler hizmet vermeye devam edecek.

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