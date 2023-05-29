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Aydın Koçarlı'da selin geldiği anlar böyle görüntülendi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.05.2023
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Aydın Koçarlı’da selin geldiği anlar böyle görüntülendi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde amatör kameralara yansıyan görüntüler görenleri şaşırttı. Önüne kattığı her şeyi sürükleyen sel suları bölgede ciddi miktarda maddi hasara neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı sel uyarısının ardından, Aydın'ın Koçarlı İlçesi'ne bağlı Güdüşlü ve Yeniköy Mahallesi'nde dün öğleden sonra 1 saat içerisinde metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düştü.

Aydın Koçarlı’da selin geldiği anlar böyle görüntülendi

Bir anda derelerin taşması ile Güdüşlü ve Yeniköy'deki evler sular altında kaldı.

Aydın Koçarlı’da selin geldiği anlar böyle görüntülendi

Traktör römorkunun bile sürüklendiği selin boyutu, amatör kameralar tarafından böyle görüntülendi.

Aydın Koçarlı’da selin geldiği anlar böyle görüntülendi

Kameraya yansıyan görüntülerde birden dağdan köye doğru akan yağmur sularının yolları dereye çevirdiği ve önüne gelen her şeyi sürüklediği görünüyor.

Aydın Koçarlı’da selin geldiği anlar böyle görüntülendi

Maddi hasar oluşan selin yaralarını sarmak için bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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