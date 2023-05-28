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Yazar Engin Ardıç’a son veda! Başkan Recep Tayyip Erdoğan cenaze törenine katıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
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Yazar Engin Ardıç’a son veda! Başkan Recep Tayyip Erdoğan cenaze törenine katıldı

Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ardıç, 2 aydır amansız bir hastalık ile mücadele ediyordu. Ardıç'ın cenazesi bugün Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde tören düzenlendi. Kılınan cenaze namazı sonrası Ardıç’ın naaşı Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak ve tüm sevenleri de icabet etti.

Dün Sabah gazetesi yazarlarından Enginç Ardıç, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Bağcılar'daki özel bir hastanede hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Engin Ardıç'ın naaşı, 28 Mayıs Pazar günü Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

BAŞKAN ERDOĞAN TÖRENE KATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da cenaze törenine katıldı.

Engin Ardıç için düzenlenen bu törene Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak ve tüm sevenleri de icabet etti.




"TÜRK MEDYASI ÇOK DEĞERLİ BİR İSMİ KAYBETTİ"

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kıran, "Engin abi uzun bir süredir tedavi görüyordu. Yarım asırdır Türk medyasında yazılarıyla gündem belirleyen nükteli yazılarıyla tebessüm ettiren bir yazarımızdı. 53 yıl Türk medyasında basın sektöründe hizmet verdi. Başımız sağ olsun. Türk medyası çok değerli bir ismi kaybetti." ifadelerini kullandı.

"VATAN SEVGİSİ İLE DOLUYDU"

Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat: Çok eski dostumdu. 40 yıla varan bir dostluk. Entellektüel, vatan sevgisi ile dolu bir insandı. Keskin bir kalemdi. Fevkalede nazik bir adamdı. Kütüphane gibi bir adamdı.

"EN KENDİNE HAS İSİMLERİNDEN BİRİSİYDİ"

Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş: Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Ölüm hepimizin başına gelecek bir şey. Engin Ardıç Türk medyasının Türk basın hayatının belki de en kendine has isimlerinden birisiydi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADILAR

Sabah Gazetesi'nin yazarı Engin Ardıç'ın vefatının ardından başsağlığı mesajı yayınladılar.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Mesajında "Sabah Gazetesi Yazarı Engin Ardıç'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Güçlü anlatım yeteneği ve keskin zekasının ürünü nüktedan yazılarıyla hep hafızalarda kalacak. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Medyamızın önemli isimlerinden, uzun yıllar kendine has üslubuyla yazdığı kıymetli yazılarla tanıdığımız Sabah Gazetesi yazarı Sayın Engin Ardıç'a Allah'tan rahmet, ailesine, okurlarına, sevenlerine ve tüm medya camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) de sosyal medya hesabından "Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Engin Ardıç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve basın camiasına başsağlığı dileriz." paylaşımı yaptı.

ENGİN ARDIÇ KİMDİR?

Engin Ardıç, 1 Şubat 1952 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Babasının adı Mustafa Şevki, annesinin adı Vesile'dir.

Doğduğu Trabzon'da anne ve babası memur olarak görevli bulunuyordu. Ardıç, Robert Koleji ve Galatasaray Lisesi'ni, ardından 1976 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü'nü bitirdi.

Gazetecilik mesleğine 1970 yılında, "Tiyatro '70" adlı dergide yazılar yazarak başladı. Reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, "Cumhuriyet" ve "Politika" gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği yaptı. "Nokta" dergisinde yayın danışmanlığı görevini yürüttü. "Dünya, Sabah, Star" ve "Akşam" gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Star TV'de ana haber bülteni sonrasında "Günün Yorumu" adlı programı sundu.

Salı günleri hâriç 24 Şubat 2008'den beri Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktaydı.

ENGİN ARDIÇ'IN SON YAZISI

Hayatını kaybeden Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç en son 1 Nisan'da "Utanmıyor musunuz?" başlığıyla yazdığı yazıyı köşesine taşımıştı. İşte Ardıç'ın o yazısı:

İtirazlar reddedilmiş.
Böyle olacağını biliyorlardı ama gene de kör bir umut...
En azından kendi üç beş adamları için bir umut...
Üç beş de gazeteci yazar... Üç beş oy... Ya tutarsa?
Listesine ittifak... YSK yutmadı.
Çünkü yaptıkları saçmalık, Anayasa'nın 77, 101, 108 ve 116. maddelerine aykırı.
Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 3, 6, 8 ve 8/a maddelerine de aykırı.
Oy çocukluğuyla reddedilmiş.
Önce böyle, sonra da oy birliğiyle!

Böylece elinize ne geçti?
Hiçbir şey. Bir kör umut bile değil.
Dört adayın ismi Resmi Gazete'de yayınlanmış ve kesinleşmiş.
Oylarını Kılıçdaroğlu'na verecek olanlar bir şeyler içebilirler şimdi...
Rezene, adaçayı, papatya falan.

YAKIŞIR YAKIŞIR
Açıklamaya gerek yok. Yorum yapmaya da.
Eski cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Kılıçdaroğlu'nu kabul etmiş ve başarılar dilemiş.
Destekliyormuş, başarılar diliyormuş...
Yorulduk. Laf bitti.
Abdullah Gül ile de görüşecekmiş...
Olabilirmiş, ihtimal dahilindeymiş.
Laf bitti.
Amigoları bile bu kadarına ihtimal verememişlerdi, ağızlarını hiç açamadılar...
Yok sayacaklar, üstünde durmayacaklar.
Giderek ilginçleşti şu seçim...


HAYIRLI OLSUN
"Demirden korksak trene binmezdik.
Çantam elimde, benim için Silivri soğuk değil." Meral Akşener

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ESERLERİ

-Doğru Söyleyeni Dokuz Köyden... (1988)

-Kadın Suretleri (1989)

-İslâm Teksas'ta (1989)

-Şengül Hamamı (1989)

-Mustafa Kemal Sizin Gibi Kıro Değildi! (1990)

-Daktilo Konçertoları (1990)

-Turkobarok (1991)

-Teğel Teğel Hüzün (1991)

-Burjuvazi Şeyediyor Haa... (1999)

Engin Ardıç hayatını kaybetti ENGİN ARDIÇ HAYATINI KAYBETTİ

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