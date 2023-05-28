Fransa’da vahşet! Trabzonlu anne ve 2 çocuğu bıçaklanmış halde bulundu

GÖZALTINDAKİ ESKİ KOCA, İŞARET DİLİYLE VİDEO PAYLAŞMIŞ

Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturmada Çağla Dereli'nin bir süre önce boşandığı işitme ve konuşma engelli Trabzonlu eşi Y.K., gözaltına alındı. Sorgusu süren cinayet şüphelisinin, 2 yıl önce eşi ve kızı Selina'ya yönelik şiddet iddiasıyla 12 ay hapis ve ailesiyle iletişime geçmeme cezası aldığı, olay öncesi de sosyal medya hesabından ailesiyle ilgili işaret diliyle video paylaştığı ortaya çıktı.