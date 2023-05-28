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Bursa’da yol üstünde bulundu! Mahalleli hemen telefona sarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.05.2023
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Bursa’da yol üstünde bulundu! Mahalleli hemen telefona sarıldı

Korkunç olay gece saatlerinde Bursa'da meydana geldi. Yol kenarında vücudunun çok sayıda bölgesinden bıçaklanmış ceset bulundu. Cesedin, 43 yaşındaki Murat Tok’a ait olduğunu tespit eden polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'da yaşanan olay, saat 00.30 sularında merkez Osmangazi ilçesi, Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi.

Muhittin Kırcal Sokak'ta yol üstünde bir kişinin hareketsiz yattığını gören mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çok sayıda bıçak darbesi alan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemede, yaşamını yitiren kişinin Murat Tok isimli kişi olduğu tespit edilirken, polis ekipleri çevrede çalışma yaptı.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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