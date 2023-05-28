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İstanbul'da 6 katlı binada korkutan yangın! Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.05.2023
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İstanbul’da 6 katlı binada korkutan yangın! Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

Korkutan yangın gece saatlerinde İstanbul’un Silivri ilçesinde meydana geldi. 6 katlı binanın 3. katında çıkan yangın esnasında binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin çalışmalarından sonra büyümeden söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yangın, saat 01.00 sularında Yeni Mahalle Silivrili Caddesi üzerinde bulunan sitedeki 6 katlı binanın 3. katında meydana geldi.

Binadan dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti.

Bu sırada binayı saran dumanlar nedeniyle mahsur kalanlar ise itfaiye merdiveni ile tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiyenin çalışmalarından sonra büyümeden söndürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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