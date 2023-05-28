Gelin ve damatlar önce sandığa sonra düğüne gitti! İşte o renkli görüntüler
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasında milyonlarca vatandaş yeniden sandık başında. En renkli görüntüler de bugün düğünü olan yeni çiftlerin gelinlik ve damatlık ile oy kullanması sırasında yaşandı. İşte o görüntüler...
Düzce'de İsmail Çoban ve Özge Çoban çifti, gelinlik ve damatlıkla oyunu kullandı. Şehit Metin Kucur İlkokuluna gelen çift, oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi.
Oy kullanma işlemi sonrasında konuşan Gelin Özge Çoban, güzel bir anı olduğunu belirterek, "Oyumuzu kullandık böyle nasipmiş vatana millete hayırlı olsun inşallah. Böyle bir güne denk gelmesi bizim için ayrı bir anı oldu. Gelecekte çocuklarımıza anlatacağımız güzel bir anımız oldu" dedi.
Damat İsmail Çoban, vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini belirterek, "Seçim gününe denk gelmemesi için uğraştık nasip böyleymiş. Oyumuzu kullandık vatana millete hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu. Çift, oylarını kullandıktan sonra nikah akitlerini gerçekleştirmek üzere yola çıktı.
BURSA'DA RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Türkiye'nin 4.büyük şehri Bursa'da 2 milyon 368 bin kişi sandık başına gitti. 14 Mayıs'taki ilk turda şehirde seçime katılım yüzde 90 olarak gerçekleşmişti. Bu sabah 08.00'den itibaren de 1141 okulda vatandaşlar oy kullanmaya başladı. En renkli görüntüler de bugün düğünü olan yeni çiftlerin gelinlik ve damatlık ile oy kullanması sırasında yaşandı.
Mudanya ilçesi 12 Eylül İlkokulu'nda oy kullanan gelin Elif Naz Malkoç düğün kıyafetiyle ilgi odağı oldu.
Damat Barış Karadağ ile birlikte 1198 nolu sandığa oy kullanmaya giden Elif Naz Malkoç, Türkiye'nin geleceği için hayırlı olmasını dileyerek, "Burası aynı zamanda benim eğitim gördüğüm ilkokuldu. Bugün vatandaşlık görevini yerine getiriyorum. Nikah öncesinde gelinlikle oy kullanmaya geldim. Çok heyecanlı ve mutluyuz" dedi.
Öte yandan Yenişehir ilçesi Çiçeközü köyünde de gelen Sedef Türkyılmaz, müstakbel eşi Ahmet Buran ile birlikte gelinlikle sandık başına gitti.
Bursa'da gün boyu 10 bin 750 güvenlik görevlisi de seçim güvenliğini sağlamak için görev yaptı.
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