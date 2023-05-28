Hasta ve engelli vatandaşlar oyunu kullandı! Sandığa gidemeyenlere “seyyar sandık”

TEKİRDAĞ VE EDİRNE

Tekirdağ'da hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanıyor. İl Seçim Kurulu görevlileri, Çınarlı Mahallesi'nde ikamet eden ve rahatsızlığı nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen 61 yaşındaki Ratibe Peker'in evine seyyar sandık götürdü.

Sandık görevlileri Peker'e oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi. Peker, oyunu kullandıktan sonra görevlilere teşekkür etti. Tekirdağ merkezde sandığa gidemeyen 13 seçmen "seyyar sandık" uygulamasından faydalanacak.

Edirne'de de hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanıyor.