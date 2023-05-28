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Hasta ve engelli vatandaşlar oyunu kullandı! Sandığa gidemeyenlere “seyyar sandık”

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
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Hasta ve engelli vatandaşlar oyunu kullandı! Sandığa gidemeyenlere “seyyar sandık”

Türkiye 5 yıl süreyle görev yapacak olan 13'üncü cumhurbaşkanını seçmek için bugün 2. kez sandık başına gidiyor. Hasta ya da engeli sebebiyle sandık başına gidemeyen vatandaşlar, “seyyar sandık” uygulamasından faydalanarak oylarını kullanıyor.

İl Seçim Kurulu görevlileri, hastalığı ya da engeli nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen vatandaşların evine seyyar sandık götürdü.

ADIYAMAN

Sandık görevlileri, getirdikleri taşınabilir kabini, Erdil çifti ile Sümeyye Şahin'in evlerine götürerek oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi. 18 yaşındaki Sümeyye Şahin, yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Rahatsızlığı dolayısıyla oy kullanmaya gidemediğini belirten Şahin, evine kadar gelen görevlilere teşekkür etti.

90 yaşındaki Osman Erdil ise okula oy kullanmaya gidemediğini ifade ederek sandığı ayağına kadar getiren ekiplere teşekkür etti.

Adıyaman merkezde hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen 16 seçmenin, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanacağı öğrenildi.

KIRKLARELİ

Sandık görevlileri, getirdikleri taşınabilir kabini Akıncıoğlu'nun bulunduğu odaya yerleştirdi ve oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi. Daha sonra Akıncıoğlu, oy verme işlemini gerçekleştirdi. Akıncıoğlu, oy kullandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kırklareli merkezde hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen 18 seçmenin, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanacağı öğrenildi.

TEKİRDAĞ VE EDİRNE

Tekirdağ'da hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanıyor. İl Seçim Kurulu görevlileri, Çınarlı Mahallesi'nde ikamet eden ve rahatsızlığı nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen 61 yaşındaki Ratibe Peker'in evine seyyar sandık götürdü.

Sandık görevlileri Peker'e oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi. Peker, oyunu kullandıktan sonra görevlilere teşekkür etti. Tekirdağ merkezde sandığa gidemeyen 13 seçmen "seyyar sandık" uygulamasından faydalanacak.

Edirne'de de hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanıyor.

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