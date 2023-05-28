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Sandık başında ilginç anlar! Oy kullanmaya kuzusuyla geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
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Sandık başında ilginç anlar! Oy kullanmaya kuzusuyla geldi

Sarıyer'de bir kadın, üzerine kazak giydirdiği kuzusuyla birlikte sandık başına gelerek oy kullandı. Oy kullanılan sınıfta kuzuyu gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi.

Seçmenler sabah 08.00'dan itibaren sandık başına giderken, okullardan ilginç görüntüler geliyor.

Bir kadın yanına kuzusunu da alarak oy kullanmak için Sarıyer Ayazağa İlkokulu'na geldi.

Kadın okula kuzuyla birlikte girerken, diğer vatandaşlar ise şaşkına döndü. Kadın kuzuyla birlikte sınıfa girerek oyunu kullanırken, diğer vatandaşlar ise gülümseten görüntüleri kayda aldı. Oyunu kullanan kadın daha sonra sınıftan ayrılırken, bazı vatandaşlar ise merdivenden inen kuzuyu sevmeyi ihmal etmedi.

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