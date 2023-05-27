Otogarlarda seçim yoğunluğu! Vatandaşlar oy kullanmak için yollara çıktı





Özel bir firmada araç kaptanı olan Mehmet Dicle, çoğu firmanın seçim için ek sefer koyduğunu belirtti. İlk seçime nazaran otogarlardaki yoğunluğun biraz daha az seyrettiğini söyleyen Dicle, "14 Mayıs'ta düzenlenen 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28 Dönem Milletvekili Seçimi'nden önce otogarlarda yoğunluk söz konusuydu. Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. tura kalmasıyla birlikte tekrar otogarlarda yoğunluk oluştu. Ama ilk seçime nazaran yoğunluğumuz biraz daha az. Daha çok batı illerinden doğu illerine seferimiz çoğalmış. Diyarbakır'da batıya gittiğimizde aracın tamamı dolmamıştı. Ama batıdan aracımızdaki koltukların hepsi dolu şekilde geldik. Şu anlık yolcularımız biletlerini tek yönlü alıyor. Buna istinaden çoğu firma ek sefer açmış bulunmaktadır" dedi.