Denizli’de acı son! Yaralı köpeğe yardım etmek isterken can verdi

Denizli'de yaşanan kaza, saat 08.00 sularında Denizli- Aydın kara yolu Akça kavşağında meydana geldi. Mehmet Çümen, yoldaki bir aracın çarpıp, kaçtığı yaralı sokak köpeğine yardım etmek istedi. Bu sırada Denizli'den Aydın yönüne giden Abdüsselam Akyol'un kullandığı 01 BON 94 plakalı TIR, Çümen'e çarptı. Kazanın ardından Kadir Ülker yönetimindeki 20 ZR 771 plakalı kamyon ise Akyol'un kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, TIR'ın çarptığı Mehmet Çümen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. TIR ve kamyon şoförleri ise kazayı yara almadan atlattı.