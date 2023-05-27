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Kayseri’den kahreden haber! Birini kurtarmak isterken hepsi canından oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2023 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023
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Kayseri’den kahreden haber! Birini kurtarmak isterken hepsi canından oldu

Kahren olay Kayseri’de meydana geldi. 13. kattaki evlerinin balkonundan düşmek üzere olan oğlunu, kucağında kızı bulunduğu esnada kurtarmak isteyen anne ile 2 çocuğu düşüp hayatını kaybetti. İşte feci olayın detayları...

Polisi arayan vatandaşlar, Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi'nde 14 katlı bir binanın 13. kat balkonundan bir kadın ile 2 çocuğun düştüğünü haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 29 yaşındaki anne N.D. ile kızı 5 yaşındaki Z.D. ve 8 yaşındaki oğlu H.D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Anne ve çocuklarının cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Bazı görgü tanıklarının polise, "kucağında oğluyla balkona çıkan N.D'nin, düşmek üzere olan kızını kurtarmak isterken anne ve 2 çocuğunun düştüğünü söylediği" öğrenildi.

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