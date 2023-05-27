27 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bingöl'de feci kaza! Kamyonet ile tır çarpıştı

Bingöl'de feci kaza! Kamyonet ile tır çarpıştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2023
ABONE OL
Bingöl’de feci kaza! Kamyonet ile tır çarpıştı

Son dakika haberleri... Bingöl'de meydana gelen kazada, kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Yaralının tedavisi sürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA