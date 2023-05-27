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YÖK'ten vakıf üniversitelerine ücret uyarısı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2023
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YÖK’ten vakıf üniversitelerine ücret uyarısı!

Son dakika haberine göre Yükseköğretim Kurulu, vakıf yükseköğretim kurumlarını eğitim öğretim ücretlerine enflasyon oranının üstünde zam yapmamaları konusunda uyardı.

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