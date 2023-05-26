Tramvay tırın dorsesine çarptı: Panik anları kamerada!
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde tramvay karşı şeritten gelen tırın dorsesine çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken panik anları kameraya yansıdı. İşte o anlara ait görüntüler...
Kaza, saat 17.30'da Zeytinburnu ilçesi Seyit Nizam Caddesi üzerindeki tramvay yolunda meydana geldi.
T1 Bağcılar - Kabataş seferini yapan tramvay, karşı şeritten gelerek manevra yapan 46 PD 163 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kaza sonrası seferler kısa süreliğine dururken, can kaybı ya da yaralanan olmadı. Trafik, tır ve tramvayın çekilmesiyle normale dönerken yaşanan panik anı güvenlik kamerasına yansıdı.
"TRAMVAYIN CAMLARI KIRILDI"
Kaza ile ilgili konuşan esnaf Mehmet Baştuğ, "Tır geçiyordu, döneceği esnada ortası kaldı. Karşıdan da tramvay geliyordu. Tramvayın durması gerekiyordu, durmayınca da tır dönerken dorsesi tramvaya çarptı. Tramvayın camları kırıldı. Yaralanan olmadı. Tramvay burada 15-20 dakika durdu. Tırın arkasından tramvay geliyordu. Tramvay durunca yolcular aşağı indiler" dedi.
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