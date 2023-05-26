Tramvay tırın dorsesine çarptı: Panik anları kamerada!

"TRAMVAYIN CAMLARI KIRILDI"

Kaza ile ilgili konuşan esnaf Mehmet Baştuğ, "Tır geçiyordu, döneceği esnada ortası kaldı. Karşıdan da tramvay geliyordu. Tramvayın durması gerekiyordu, durmayınca da tır dönerken dorsesi tramvaya çarptı. Tramvayın camları kırıldı. Yaralanan olmadı. Tramvay burada 15-20 dakika durdu. Tırın arkasından tramvay geliyordu. Tramvay durunca yolcular aşağı indiler" dedi.