Beyoğlu’nda kan donduran cinayette yeni görüntüler! Motosikletli gencin önünü kesip kurşun yağdırmışlardı

Beyoğlu'nda motosikletle sokağa giren 21 yaşındaki gencin önünü kesen şahıslar tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldüğü olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin 7 silah ele geçirdiği ve 10 şüpheliyi gözaltına aldığı olayda, şahısların olay öncesi güvenlik kameralarını sopayla yere eğdiği görüldü.



Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde dün saat 03.45 sıralarında meydana gelen olayda, gece saatlerinde sokağa giren motosikleti iki kişinin önü silahlı şahıslar tarafından kesilmişti. Motosikletten indirilen kişilerden biri kaçmaya başlamış, silahlı şahıslar da kaçan kişinin ardından kurşun yağdırmıştı. Göğsüne isabet eden kurşunla yere yığılan başında kask takılı Burhan Altınız (21) ağır şekilde yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gencin emniyette "çocuğa cinsel istismar", "uyuşturucu madde ticareti", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "hırsızlık" gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilmişti.