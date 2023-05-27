Beyoğlu'nda kan donduran cinayette yeni görüntüler! Motosikletli gencin önünü kesip kurşun yağdırmışlardı
İstanbul Beyoğlu'nda motosikletle sokağa giren 21 yaşındaki bir genç, önünü kesen şahıslarca kurşun yağmuruna tutuldu. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkarken, ekipler 10 kişiyi gözaltına aldı.
Beyoğlu'nda motosikletle sokağa giren 21 yaşındaki gencin önünü kesen şahıslar tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldüğü olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin 7 silah ele geçirdiği ve 10 şüpheliyi gözaltına aldığı olayda, şahısların olay öncesi güvenlik kameralarını sopayla yere eğdiği görüldü.
Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde dün saat 03.45 sıralarında meydana gelen olayda, gece saatlerinde sokağa giren motosikleti iki kişinin önü silahlı şahıslar tarafından kesilmişti. Motosikletten indirilen kişilerden biri kaçmaya başlamış, silahlı şahıslar da kaçan kişinin ardından kurşun yağdırmıştı. Göğsüne isabet eden kurşunla yere yığılan başında kask takılı Burhan Altınız (21) ağır şekilde yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gencin emniyette "çocuğa cinsel istismar", "uyuşturucu madde ticareti", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "hırsızlık" gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilmişti.
SOPAYLA KAMERALARI EĞDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredekilerin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye almıştı. Yapılan çalışmalarda olaydan önceki gün saat 23.00 sıralarında sokaktaki güvenlik kameralarının yere doğru eğdirildiği tespit edilmişti. Şahısların sokak üzerindeki iş yerlerine ait tüm kameraları sopayla yere eğdiği anlar kameralara yansıdı.
OLAY ÖNCESİ DETAYLAR DA ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, yaptığı geniş çaplı çalışmada küçük yaştaki İlhan E. ve Şahin E.'nin ifadelerine başvurdu. Yapılan incelemede kameraları sopayla yere eğen şahsın Buran E. olduğu tespit edildi. Buradan yola çıkan polis ekipleri, görüntülerde elinde silahla dolaşan şahısların Serhat E., Sinan E. ve Mehmet Şirin B. olduğunu belirledi.
BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ 10 ŞÜPHELİYİ YAKALADI
Şahısları sokakta yakalayarak üst aramasını yapan polis, iki tabanca ele geçirdi. Şahsın tabancayı bıraktığı markette yapılan aramalarda ise 3 adet tabanca ile av tüfekleri, şarjörler ve fişekler ele geçirildi. İş yeri yetkilisi Emre U. da gözaltına alındı. Ayrıca olaya karışan Adem D., Cumhur Ç. ve Erhan A. da yakalanarak emniyete götürüldü. Devam eden çalışmalarda ise Burhan Altınız'a ateş açan şahısların Barış Y. ve Azat G. oldukları tespit edildi. Şahısları yakalama çalışmalarının sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan 2'si çocuk 10 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest kaldı.
İKİ GRUBUN HESAPLAŞMASI CİNAYETLE BİTTİ
Diğer yandan sokak üzerindeki apartta yaşadığı öğrenilen bir grubun ev sahibi tarafından madde kullandıkları gerekçesiyle çıkartıldığı bilgisine ulaşılmıştı. Ardından bir başka grubun gelip bu apartta yaşamaya başladığı, çıkartılan grubun ise yeni gelen grubu çıkmaları için tehdit ettiği ve bu sebeple aralarında kavga çıktığı öğrenilmişti. Saldırı bekleyen grubun silahlanarak gece saatlerine kadar beklediği, motosikletli iki kişiye sokağa girdiklerinde önlerini keserek kurşun yağdırdıkları ortaya çıkmıştı.
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