Genç hemşire nasıl öldü? Doktor sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, sabah erken saatlerde Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı Yıldırım Rezidansın 7. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'da özel bir hastanede yeni doğan yoğun bakım servisinde görev yapan hemşire Saliha Tuncel, iddiaya göre erkek arkadaşı olan ve yine aynı hastanede görev yapan Uzman Doktor H.İ.A.'nın Yıldırım Rezidansın 7. katındaki dairesinin balkonundan kendini aşağıya attı. Genç hemşire rezidansın 1. katındaki balkona düştü. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içindeki genç hemşireye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri Saliha Tuncel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri doktor ve çevredeki vatandaşların ifadelerine başvururken, genç hemşirenin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.