Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD ilk detayları duyurdu! Son depremler listesi...
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandığı belirtildi. Saat 22.59'da yaşanan depremin derinliği 7.17 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandığı belirtildi.
Saat 22.59'da yaşanan depremin derinliği 7.17 kilometre olarak ölçüldü.
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