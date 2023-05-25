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Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD ilk detayları duyurdu! Son depremler listesi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2023 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023
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Kahramanmaraş’ta deprem! AFAD ilk detayları duyurdu! Son depremler listesi...

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandığı belirtildi. Saat 22.59'da yaşanan depremin derinliği 7.17 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandığı belirtildi.

Saat 22.59'da yaşanan depremin derinliği 7.17 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

SON DEPREMLER

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